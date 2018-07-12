مقتل عقيد في الأمن ومرافقه برصاص مسلحين في عدن

قال مصدر أمني في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد)، اليوم الخميس، إن مسؤولاً أمنياً ومرافقه الشخصي قُتلا في اشتباكات مع مسلحين، إثر خلاف على قطعة أرض.

وأضاف لـ«المصدر أونلاين»، إن مدير قسم شرطة بير فضل العقيد فهمي الصبيحي ومرافقه الشخصي ماجد الصبيحي، نزلا إلى موقع أرض متنازع عليها، قبل أن يشتبكوا مع المسلحين.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل الصبيحي ومرافقه على الفور.

ووفق المصدر فإن المسلحين كانوا يبنون في أرض لا تخضع لملكيتهم في حي بير فضل، مما استدعى تدخل الشرطة بقيادة العقيد فهمي الصبيحي.