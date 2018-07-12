مواجهات بين مسلحين يتبعون داعش وآخرين يتبعون القاعدة في قيفة

اندلعت صباح اليوم الخميس اشتباكات بين مسلحين يتبعون تنظيم القاعدة وآخرين يتبعون داعش في منطقة يكلا بقيفة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقال مصدر محلي "للمصدر أونلاين" إن المواجهات اندلعت فجر اليوم بين الطرفين وسمعت أصوات الإشتباكات على مسافات بعيدة.

وقال مصدر خاص إن مسلحي القاعدة هاجموا فجر اليوم معسكراً تابعاً لمسلحين يتبعون "داعش" رداً على هجوم تعرض له مسلحو القاعدة قبل يومين، وحسب المصدر فقد أدت الإشتباكات التي لا تزال مستمرة بشكل متقطع حتى لحظة كتابة الخبر إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

يذكر أن طائرات أمريكية من دون طيار تشن غارات بين الحين والآخر على مسلحين متشددين في قيفة إلا أن المصادر أكدت أن معظم تلك الغارات تستهدف عناصر يتبعون القاعدة بينما لم تسجل أي غارة ضد معسكرات تابعة لمسلحي يعلنون انتماءهم لما يعرف بتنظيم "داعش".