الإمارات تنفي اتهامات بإدارة سجون سرية وتعذيب معتقلين في جنوبي البلاد

قال بيان للحكومة الإماراتية إن الاتهامات التي وجهتها لها منظمة العفو الدولية بإدارة سجون سرية وتعذيب معتقلين في جنوبي اليمن، غير صحيحة، وإنها تعتقد أن دوافع سياسية وراء تقرير المنظمة.

وذكر البيان «اطلعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن السجون في اليمن، وترفض ما تضمنه التقرير بشكل قاطع لكونه خالف الحقيقة والواقع، إذ أن الإمارات لا تدير أي سجون في اليمن».

وأضاف «تؤكد حكومة الإمارات بأن السجون اليمنية تخضع للسلطات اليمنية، وإدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية».

وأكد إن الإمارات وجهت دعوة للحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر.

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريراً اليوم الخميس، اتهمت الإمارات وقوات الحزام الأمني اليمنية الموالية لها بإدارة سجون سرية، وتعذيب سجناء وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجاز سرية جنوب اليمن.