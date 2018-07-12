مقتل 46 شخصاً وإصابة 328 في الحديدة خلال أسبوع من المعارك

قالت منظمة الصحة العالمية إن 46 شخصًا قُتلوا وأُصيب 328 آخرين، في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، خلال المعارك التي دارت الأسبوع الماضي، وإن هذا العدد من الضحايا رُصد بناء على أرقام عدة مستشفيات في المحافظة.

ولم يذكر التقرير الذي رصد الحالة الإنسانية في المحافظة، وصدر اليوم الخميس، أسماء تلك المستشفيات، أو يوضّح تفاصيل عن القتلى وما إذا كانوا مدنيين أو مسلحين وعسكريين.

وذكر إنه «رغم توافر الموارد الصحية مؤخرًا، إلا أن بيانات نظام الرصد، أظهرت أن 91% من المرافق الصحية في الحديدة تعمل».

وأوضح أن «العديد من هذه المرافق الصحية، تكافح من أجل التعامل مع الاحتياجات الصحية المتزايدة، وهي في حالة خطر متزايدة، إذا تقدم القتال نحو المدينة».

وقال التقرير إن «العمليات العسكرية في الحديدة، تراجعت مؤخرا، في حين كان هناك قصف وغارات جوية بشكل متفرق في بعض المناطق، بما في ذلك مديريتي زبيد وبيت الفقيه، مع وقوع اشتباكات في مديرية التحيتا».

وبيّن أن «العديد من الطرق الرئيسية في مدينة الحديدة، ما زالت مغلقة، في حين أن الميناء لا يزال قيد التشغيل».