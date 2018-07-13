بعد غياب دام نصف عام.. رئيس هيئة الاركان يعود لعمله ويعقد أول اجتماعاً له بقيادات عسكرية

عقد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن الدكتور طاهر العقيلي ، اول اجتماع له، مع مدراء دوائر وزارة الدفاع للاطلاع على سير العمل وأداء الدوائر خلال الفترة الماضية، بعد غياب دام أكثر من نصف عام.

وأصيب اللواء العقيلي اثر انفجار لغم ارضي زرعته ميليشيا الحوثي، اثناء تفقده للمعارك في محافظة الجوف، شمال شرق اليمن، في الخامس من شهر يناير مطلع العام الحالي.

وكان المفتش العام بوزارة الدفاع اللواء الركن عادل القميري، عين للقيام بأعمال رئيس هيئة الأركان خلال فترة غياب العقيلي.

وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن العقيلي استعرض الاجتماع الأوضاع والمستجدات الميدانية ودور الدوائر وجهودها في إسناد المناطق العسكرية والوحدات القتالية المرابطة في الميدان وسبل تعزيزها.

وأكد رئيس هيئة الأركان، على أهمية ترسيخ العمل المؤسسي لكافة هيئات ودوائر وزارة الدفاع ورفع كفاءة جهات الإسناد اللوجستي والعملياتي وتحقيق الفاعلية في عمل أجهزة الاستخبارات بما يحقق تنفيذ الخطط العسكرية المرسومة بما يمكن من استكمال عملية التحرير وتخليص الشعب اليمني من جور المليشيا الانقلابية