التحالف العربي يستجيب لمطالب معتصمين رفضوا تواجد القوات السعودية بالمهرة

بعد اكثر من شهرين على اعتصامات نفذها ابناء محافظة المهرة، شرق اليمن، استجابت السلطات السعودية لمطالب المعتصمين، الذين طرحوا عدداً من المطالب، من بينهما تسليم مطار الغيضة عاصمة المحافظة للسلطات المحلية.

وقالت مصادر محلية لـ"المصدر أونلاين"، إن قوات التحالف "قوات عسكرية سعودية"، وافقت على مطالب المعتصمين، الذين طالبوا بستة مطالب مقابل رفعهم للاعتصامات.

وتضمن الاتفاق "تسليم مطار الغيظة وفتحه للطيران المدني، واستبدال القوات المتواجدة في منفذ صرفيت الحدودي مع عمان بقوات من الأمن العام، واستعادة السلطة المحلية سيادتها على منافذها البرية والبحرية والجوية".

وتركزت الاحتجاجات في مدينة “الغيظة” عاصمة محافظة المهرة، أقصى شرقي اليمن، حيث كان يعتصم المئات من سكان المهرة، للمطالبة بسيادة المؤسسات الحكومية والسلطة المحلية، ورفضاً لوجود قوات التحالف العربي، ورفض إدارتها للمنافذ البرية والجوية بالمحافظة.