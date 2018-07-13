بدء نزوح جماعي لسكان زبيد جنوب شرق الحديدة مع اقتراب المعارك منها

بدأ سكان مدينة زبيد، جنوب شرق مدينة الحديدة، غرب اليمن، بالنزوح من منازلهم، مع اقتراب المعارك بين القوات الحكومية المشتركة، وميليشيا الحوثيين.

وقالت مصادر محلية لـ"المصدر أونلاين" إن سكان الطرف الغربي لمدينة زبيد، بدئوا بالنزوح من منازلهم، تحسباً لأي معارك تتجه نحو المدينة، عقب تحرير التحيتا المجاورة لها.

وأوضحت المصادر أن معظم السكان بدأ بمغادرة منازلهم، مع انتشار ميليشيا الحوثيين في ارجاء الاحياء السكنية بالمدينة، والتمترس فيها.

وبحسب المصادر فإن الحوثيين عمدوا إلى تخزين الاسلحة وتكديسها في احياء زبيد، ويطلقون قذائف باتجاه مدينة التحيتا.