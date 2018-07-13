جريمة جديدة تهز الشارع اليمني.. الحوثيون يعذبون مختطفاً حرقاً ويرمونه في شارع بذمار

بعد أكثر من عام على اعتقاله واخفائه قسرياً، اقدمت ميليشيا الحوثيين على رمي أحد المختطفين، في احد شوارع مدينة ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، والحروق تغطي الجانب العلوي من جسده.

وأظهرت صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مختطفاً يدعى "منير محمد قايد الشرقي"، وينتمي لقرية محجره بمديرية وصاب محافظة ذمار، وجسده العلوي محترقاً.

ولم يعرف ما إن كان جسده السفلي أيضاً محترقاً، لان الصور لم تظهر ذلك.

وقال ناشطون لـ"المصدر أونلاين"، إن الشرقي اختطف قبل أكثر من عام، وأخفي قسرياً من قبل الحوثين، قبل أن تقوم الميليشيا برميه في أحد شوارع مدينة ذمار، وهو في حالة سيئة.

ودعا ناشطون المنظمات الدولية إلى التحرك العاجل لوقف انتهاكات الحوثيين ضد المدنيين، مستغربين تجاهلهم لمثل هذه الاعمال التي وصفوها بـ"الاجرامية".

وحاول "المصدر أونلاين" التواصل مع شقيق المختطف المصاب، لكنه اعتذر عن الحديث.