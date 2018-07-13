الحوثيون يختطفون العشرات من المواطنين في قرية بذمار ويواصلون حصارها لليوم الثالث

واصلت ميليشيا الحوثيين، حصارها لقرية في محافظة ذمار، جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، لليوم الثالث على التوالي.

وقال سكان لـ"المصدر أونلاين"، إن الحوثيون يواصلون حصارهم لقرية، "القدم"، في مديرية عتمة، بمحافظة ذمار، واختطفوا العشرات من ابنائها.

واندلعت اشتباكات بين عدد من ابناء قرية "القدم"، ومسلحين حوثيين قبيل ثلاثة أيام، اسفرت عن مقتل مسلح حوثي وإصابة آخرين.

ودفعت الميليشيا بتعزيزات مكثفة إلى القرية واحرقت منزل مواطن ومزرعته، واختطفت نحو 40 مواطن.

وناشد السكان، المنظمات المحلية والدولية، إلى التدخل لانقاذهم، خصوصاً مع عدم السماح لهم بشراء احتياجاتهم، ومنعهم من الدخول او الخروج من قبل الحوثيين.