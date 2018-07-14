الحوثي: لا نعول على حلول سياسية من الأمم المتحدة لإنهاء معركة الحديدة

قال زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، مساء أمس الجمعة، إن جماعته لا تعول على حلول سياسية من الأمم المتحدة لإنهاء معركة الحديدة والساحل الغربي للبلاد.

جاء ذلك في كلمة للحوثي بثتها قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين، بمناسبة ما تطلق عليه الجماعة «ذكرى الصرخة».

ويحتفل الحوثيون في 29 من شهر شوال (بالتقويم الهجري) من كل عام بما يسمى بـ«ذكرى الصرخة» التي اعتمدها مؤسس الجماعة، حسين الحوثي، شعارا للجماعة عام 2001.

وأشار الحوثي، في كلمته، أن جماعته «تفاعلت بإيجابية» مع مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بخصوص ميناء الحديدة (غربي البلاد).

وأضاف: «قبلنا بأن يكون للأمم المتحدة دور رقابي وفني ولوجستي ومساعد في ميناء الحديدة والأعداء (في إشارة إلى التحالف العربي) رفضوا ذلك».

ونفى الحوثي اتهامات التحالف العربي والحكومة اليمنية لجماعته باستخدام الميناء لأغراض عسكرية. وأكد أنه لا تدخل أي سفينة إلى ميناء الحديدة «إلا بعد ترخيص وآليات رقابة وتفتيش».