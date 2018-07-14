عقب معارك عنيفة سقط فيها قتلى.. القاعدة تسيطر على مواقع لـ«داعش» في البيضاء

قال مصدر محلي في محافظة البيضاء (وسط اليمن) اليوم السبت، إن مسلحي تنظيم القاعدة سيطروا على مواقع لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في مديرية قيفة، إثر معارك عنيفة بين الطرفين منذ الخميس الماضي.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن مسلحي القاعدة سيطروا على منطقة عبل الشواهرة، ومعسكر تدريب في منطقة الحميضة، كما سيطروا على جميع المواقع في مناطق الظهرة وعنا والصلول وطريق السخار.

وأشار إلى أن عدد من مسلحي «داعش» استسلموا في منطقة عبل الشواهرة، فيما يزال بعضهم محاصرين في مناطق حمة عواجه وحمة لقاح وحمة أبا الغيث وزعج.

وأشاف بأن مسلحي «داعش» انسحبوا إلى مناطق العطف، وقطعوا الطريق العام.

وقال المصدر إن المعارك ما تزال مستمرة بين الطرفين، وإن مسلحي تنظيم القاعدة يحاولون التجمع في منطقة واحدة وقتال مسلحي «داعش»، بعد أن أجبرهم الأخيرين على الانقسام في جبهتين.

وأفاد بأن 4 من مسلحي القاعدة و5 من مسلحي «داعش» الذين ينتمون إلى تلك المناطق قُتلوا خلال المعارك، بالإضافة إلى قتلى آخرين ينتمون إلى صنعاء وحضرموت وأبين، بالإضافة إلى قتلى أفارقة من الطرفين.