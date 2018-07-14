مظاهرة في تعز للمطالبة بتحرير وفك الحصار عن المدينة

تظاهر المئات من سكان تعز (جنوب غربي البلاد) اليوم السبت، للمطابة باستكمال تحرير المدينة من سيطرة مسلحي جماعة الحوثيين، وفك الحصار الذي يفرضه مسلحو الجماعة عن المدينة منذ أغسطس 2015.

ورفع المشاركون في المظاهرة التي نُظمت في شارع جمال وسط المدينة، شعارات تطالب التحالف العربي بقيادة السعودية، والرئيس عبدربه منصور هادي بدعم القوات الحكومية في معاركها ضد الحوثيين.

وقال بيان صادر عن المظاهرة إن الحصار الذي يفرضه الحوثيون يعد في القانون الدولي حرب إبادة.

وأضاف «مادامت سياسة المجتمع الدولي غائبة بكل أسف عن قضايا تعز، فإن الطريق إلى رفع الحصار وإيقاف جرائم القتل اليومي التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية على المحافظة هو العمل الجاد والاصطفاف الثوري لكل الأحرار في مواجهة مليشيات الحوثي السلالية واستكمال التحرير».

وأكدوا المتظاهرون على دعمهم وتأييدهم «لمواقف القيادة السياسية الصلبة في التمسك بالمرجعيات الثلاث وسعيها الجاد لبناء اليمن الاتحادي».

وقال البيان «سنمضي جميعا صفا واحدا نلتف به حول القيادة السياسية والسلطة المحلية والجيش الوطني والمؤازرة الجادة لدعم أجهزة الأمن».

وأضاف «صمودنا يتجدد واصطفافنا ينبغي أن يتعزز أحزابا ومكونات ومستقلين حتى يتحقق النصر، وتتحقق اهداف الثورة والمقاومة وترتفع راية اليمن الاتحادي في عموم اليمن».

وتخضع معظم أحياء مدينة تعز لسيطرة القوات الحكومية، عدا حي الحوبان شمال شرقي المدينة، فيما يفرض الحوثيون حصارهم على المدينة من منافذها الرئيسية.