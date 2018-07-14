حاصرت ميليشيا الحوثيين، منطقة "مسور"، بمديرية مزهر، بمحافظة ريمة، غرب اليمن، واستدعت مزيداً من التعزيزات لاقتحامها.

وقالت مصادر محلية لـ"المصدر أونلاين"، إن ميليشيا الحوثيين تقوم بمحاصرة المنطقة، بحجة وجود أحد المطلوبين بالمنطقة، "ضابط بالجيش"، تتهمه جماعة الحوثيين بالتواصل مع نجل الرئيس السابق طارق صالح.

وأوضحت المصادر ان الحوثيين يسعون إلى القبض على هذا الشخص، لكن اهالي المنطقة رفضوا السماح لهم بالدخول إلى المنطقة.

وحدثت مناوشات، صباح السبت، بين عناصر من الحوثيين استحدثوا نقطة على مدخل منطقة "مسور"، في مديرية مزهر، ومسلحين من ابناء المنطقة.