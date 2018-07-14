الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً نحو السعودية والتحالف يقول: تم اعتراضه

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي انه قوات الدفاع السعودي، اعترضت صاروخاً باليستياً اطلقه الحوثيين باتجاه مدينة نجران جنوب المملكة.

وأوضح في تصريح له، يوم السبت، أنه في الساعة الثانية عشرة واثنتين وخمسين دقيقة، "رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (مدينة صعدة) باتجاه أراضي المملكة".

وأضاف المالكي، طبقاً لوكالة واس، "إن الصاروخ كان باتجاه مدينة (نجران) وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات".