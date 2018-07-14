الرئيس هادي يلتقي محافظ المهرة بعد يوم من انهاء التوتر في الغيضة مع القوات السعودية

التقى الرئيس عبدربه منصور هادي، السبت، محافظ المهرة راجح باكريت، بعد يوم من انهاء التوتر، عقب رفع اعتصامات كانت تطالب برحيل القوات السعودية من المحافظة، شرقي اليمن.

واعتصم المئات من ابناء المهرة، في مدينة الغيضة عاصمة المحافظة، التي تقع على الحدود مع عمان، شرق اليمن، للمطالبة برحيل القوات السعودية، ورفع قواتها من المطار والمنافذ، وتسليمها لقوات حكومية، قبل ان توافق السعودية لتلك المطالب لانهاء التوتر.

وقال الرئيس هادي، طبقاً لوكالة سبأ الحكومية، ان الأمن والاستقرار "يمثل مفتاح البناء والتنمية في اي زمان ومكان"، مشيراً إلى ما أسماها بـ"الحالة الفريدة والمميزة التي تمثلها محافظة المهرة من حيث الأمن والاستقرار والسكينة وخصوصية ابنائها التي انعكست ايجاباً على استقرار المحافظة والاتجاه صوب البناء والإعمار",

ووجه هادي بـ"وضع حد لمن يريد زرع القلاقل والتفرقة والشتات بين ابناء المحافظة تحت يافطات لأهداف غير حميدة"، مشيداً بالوقت ذاته بدعم السعودية لمحافظة المهرة بجملة المشاريع التي تتبناها في محافظة المهرة والتي قال انها ستشكل نقلة نوعية ايجابية للمحافظة وابنائها.

وكان المحافظ راجح باكريت، يزور السعودية، قبل وصوله إلى عدن للقاء الرئيس، بحسب مصدر تحدث لـ"المصدر أونلاين".

وتوصل المعتصمون في محافظة المهرة مساء الخميس، إلى اتفاق مع السلطة المحلية والقوات السعودية، يقضي بانسحاب الأخيرة من مطار المدينة وميناء نشطون ومنفذي صرفيت وشحن.

وقال مصدر في اللجنة التنظيمية في وقت سابق لـ«المصدر أونلاين»، إن قائد القوات السعودية وقع محضر الاتفاق مع مدير الأمن في المحافظة، بينما وقع المعتصمون الاتفاق مع مدير الأمن، ويضم المطالب الستة، وإن القوات السعودية بدأت اليوم انسحابها من الجانب المدني للمطار، بينما تحتاج بقية المطالب إلى وقت.