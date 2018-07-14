بسبب ارتفاع الدولار.. شركة النفط بعدن ترفع أسعار الوقود

رفعت شركة النفط اليمنية اليوم السبت، سعر الوقود في المحطات التابعة لها في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد)، ووصل سعر الليتر الواحد من البنزين 330 ريالاً، مرتفعاً عن السعر السابق 15 ريالاً.

وأرجع بيان للشركة سبب الارتفاع المفاجئ إلى ارتفاع سعر الدولار، الذي وصل سعره إلى 503 ريالات في مدينة عدن، في الوقت الذي فشل البنك المركزي اليمني في وضع أي حلول لانهيار العملة المحلية.

وجاء الارتفاع بعد ازدحام كبير لطوابير السيارات أمام محطات الوقود في عدن.

وارتفع سعر الدبة البنزين (20 ليتراً) من 6300 ريال، وهي التسعيرة التي أقرتها الشركة قبل نحو شهر، إلى 6600 ريال.

وينعكس ارتفاع سعر الوقود بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية والمواصلات، في الوقت الذي ما يزال الريال اليمني يشهد تراجعاً كبيراً، خلال الأسبوع الماضي.