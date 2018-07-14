أصدرت جماعة الحوثيين المسلحة، يوم السبت، حكماً بالاعدام على ثلاثة مختطفين في سجونها، بتهمة التخابر مع "العدوان السعودي".

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة لـ"المصدر أونلاين"، إن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة "تم الغائها مؤخراً"، أصدرت حكماً بالاعدام على ثلاثة مختطفين من ابناء محافظة صعدة.

والمحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، تم الغائها من قبل مجلس القضاء الاعلى من عدن، نهاية ابريل الماضي، ونقل اختصاصها إلى مدينة مأرب.

وذكر المحامي صبرة، أن ثلاثة احكام صدرت في جلسة واحدة اليوم السبت، وقضى بإعدام كلاً من "عبدالرحيم غبشان العامري وصالح عياش صالح سليمان وأحمد ضيف الله الحمزي".

ولفت إلى أن أحد المحكوم عليه بالاعدام ، صالح عياش ، تم اعتقاله قبيل انطلاق عاصفة الحزم التي اعلن عنها التحالف العربي، بقيادة السعودية.