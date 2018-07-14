بن دغر يصل السعودية لمناقشة مقترحات المبعوث الأممي التي طرحها امام الرئيس هادي

وصل رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، مساء السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض، للقاء عدد من السفراء المعتمدين لدى اليمن والمتواجدين في المملكة.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فإن بن دغر سيلتقي عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة ضمن الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل".

وأعلن الرئيس عبدربه منصور هادي، الاسبوع الماضي عقب لقاءه بالمبعوث الاممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة بن دغر، للإشراف على مناقشة الأفكار المتعلقة بعملية السلام.

وقال بن دغر في تصريح نقلته عنه لوكالة سبأ، " تشرفت بتكليف من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للإشراف على مناقشة الأفكار المتعلقة بعملية السلام عامة والحديدة بشكل خاص الذي قدمها المبعوث الاممي مارتن جرافيت خلال زيارته إلى العاصمة المؤقتة عدن ولقائه بفخامة رئيس الجمهورية"".

وأضاف "الانسحاب وتسليم السلاح وعودة الشرعية هي الطريق الأمثل للوصول إلى سلام عادل وشامل في اليمن".