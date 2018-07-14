هادي يصدر قرارات جمهورية بتعيينات في المهرة وانشاء جامعة حكومية

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، يوم السبت، قرارات جمهورية جديدة، بتعيينات في محافظة المهرة، شرق اليمن.

ونصت قرارات الرئيس هادي بتعيين وكيلين لمحافظة المهرة، ومديراً لشرطة المحافظة، وانشاء جامعة حكومية فيها.

وطبقاً لوكالة سبا الحكومية، صدر القرار رقم (141) لسنة 2018م، بتعيين العقيد مفتي سهيل نهيان سالم صموده مديراً لشرطة محافظة المهرة ويرقى الى رتبة عميد.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2018م، الذي قضى بتعيين، مسلم سالم بن حزحيز زعبنوت وكيلاً لمحافظة المهرة لشؤون الصحراء، بدر سالم سعيد بخيت كلشات وكيلاً لمحافظة المهرة لشؤون الشباب.

وأصدر الرئيس هادي القرار الجمهوري رقم (53) لسنة 2018م، قضت المادة الاولي منه بإنشاء جامعة المهرة للعلوم والتكنولوجيا، حيث قضت المادة الثانية من القرار ،ان تتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري في حدود القوانين واللوائح والأنظمة النافذة.

كما نصت المادة الثالثة من القرار على ان يكون المقر الرئيسي للجامعة مدينة الغيظة، ويجوز لها أن تنشأ كليات ومراكز علمية في نطاق الجمهورية وفقاً للأسس والإجراءات المقررة، اضافة إلى المادة الرابعة من القرار، التي نصت على ان تحدد أهداف الجامعة وينظم عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة والخاصة بشؤون التعليم.