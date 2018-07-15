القوات الحكومية تصد هجمات مكثفة للحوثيين على مدينة حيس جنوبي الحديدة

صدت القوات الحكومية اليوم الأحد، هجوماً عنيفاً شنه المسلحون الحوثيون على مدينة حيس، مركز المديرية التي تحمل ذات الاسم، جنوبي محافظة الحديدة (غربي البلاد).

وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين»، إن معاركاً عنيفة دارت بين قوات الكتيبة الرابعة في اللواء السابع عمالقة والحوثيين، في قرية مغازي غرب مدينة حيس، انتهت بصد هجوم الأخيرين وأسر ثلاثة من جنود العمالقة.

وأشار إلى أن سوء الترتيب في القوات الحكومية والارتباك الذي عم في قوات الكتيبة، دفعهم إلى الانسحاب.

وأضاف بأن القوات الحكومية تداركت الوضع وعززت الكتيبة الرابعة التي يقودها ذاكر الحمزي، بقوات من الكتيبة الثانية بقيادة حسان التكروري.

ولم يورد المصدر مزيد من التفاصيل حول القتلى والجرحى.

ويشن الحوثيون هجمات مكثفة على مواقع القوات الحكومية في مدن الساحل الغربي، في الوقت الذي تحاول الأخيرة التقدم باتجاه الشرق للسيطرة على المدن الواقعة شرق الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي الحديدة والمخا.