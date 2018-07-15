إنزال مظلي لمساعدات إغاثية في التحيتا جنوبي الحديدة

نفذت القوات الإماراتية اليوم الأحد، عملية إنزال مظلي لمساعدات اغاثية على سكان مدينة التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة (غربي البلاد).

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، إن قوات التحالف نفذت عملية الإنزال على سكان التحيتا، بهدف التخفيف من معاناتهم، حيث تمت العملية عبر المظلات التي تستخدم تقنية جهاز تحديد المواقع لإسقاط المساعدات.

وتضمنت المساعدات المقدمة الهلال الأحمر الإماراتي، 13 طناً من المواد الغذائية والمياه المعدنية، وشملت 243 سلة غذائية، يستفيد منها أكثر من 1700 يمني.

وأضافت الوكالة، بأن هذه العملية تعد مرحلة أولى من المساعدات التي تتضمن المواد الأساسية والطحين وحليب الأطفال والمياه المعدنية بطريقة آمنة ودقيقة في المناطق التي يعيش سكانها أوضاعا إنسانية صعبة.