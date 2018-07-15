هادي يعقد اجتماعاً له مع قيادة وزارة الدفاع هو الثاني خلال نصف شهر

عقد الرئيس عبدربه منصور هادي، يوم الاحد، اجتماعا موسعا لقيادات وزارة الدفاع ومنتسبي المنطقة العسكرية الرابعة، هو الثاني خلال نصف شهر.

وطبقاً لوكالة سبأ الحكومية، وضع الرئيس هادي القيادات العسكرية، امام مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والانتصارات المتوالية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من قوات التحالف العربي في مختلف الجبهات.

وعقد الاجتماع بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري، ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام.

وكان اجتماعاً مماثلاً عقده الرئيس هادي في الأول من شهر يوليو الجاري، مع موسعا للقيادات العسكرية بوزارة الدفاع ومنتسبي المنطقة العسكرية الرابعة بحضور رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر.

وخلال اجتماع اليوم شدد الرئيس هادي على أهمية الضبط والربط العسكري ومبدأ الالتزام والانضباط بتنفيذ المهام والواجبات باعتبارها معيار العسكرية وسماتها التي يجب التحلي والاتصاف بها.

وأكد ان مرحلة جديدة وحاسمه ستشهدها المؤسسة العسكرية بمختلف وحداتها لتطهير ذاتها من مكامن وعناصر الفساد وتصحيح الأخطاء ووضع حداً للعشوائية والأسماء الوهمية والمزدوجة لترشيد الإنفاق وتسخير الامكانات المحدودة للبناء النوعي وتوفير الاحتياجات والخدمات الاساسية.

وبحسب الوكالة ، فإن الرئيس أصدر توجيهاته اللازمة والحازمة المتصلة بتفعيل العمل والارتقاء بالمهام والواجبات بصورة فاعلة ودقيقة وتصحيح الاختلالات وضبط القوام بصورة عامة وتفعيل واستكمال عمل اللجنة المعنية بذلك وفق المهام المناطة بها.