غارات تدمر أربع دبابات للحوثيين في الحديدة والميليشيا تقتحم منازل نازحين وتتمركز فيها

شنت مقاتلات التحالف العربي، يوم الاحد، غارات استهدفت دبابات لمليشيا الحوثيين، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال شهود عيان لـ"المصدر أونلاين"، إن غارات لمقاتلات التحالف، دمرت أربع دبابات في مزرعة "الأبرقي"، أمام مصنع كمران، الذي يقع في خط الحديدة – صنعاء.

وأوضحوا ان انفجارات عنيفة ناتجة عن القذائف استمرت لما يقارب 20 دقيقة.

في سياق متصل، قال سكان لـ"المصدر أونلاين"، إن ميليشيا الحوثيين اقتحمت منازل نازحين في عدد من أحياء مدينة الحديدة.

وأوضحوا أن الحوثيين دخلوا منازل نازحين، وتمركزوا فيها، ووضعوا قواعد قذائف الهاون والكاتيوشا في وسط أحواش تلك المنازل، ويقومون بقصف مطار الحديدة وقرية "منظر" من تلك المنازل.