معارك عنيفة شمالي تعز والقوات الحكومية تصد هجوماً للحوثيين على معسكر

أفاد سكان محليون ومصدر عسكري في مدينة تعز (جنوب غربي البلاد)، اليوم الاثنين، إن معارك عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين شمالي المدينة.

وقال السكان والمصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن المعارك اندلعت في محيط معسكر الدفاع الجوي إثر هجوم عنيف شنه المسلحون الحوثيون للتقدم والسيطرة على المعسكر الخاضع لسيطرة القوات الحكومية.

ووفق المصدر العسكري فإن القوات الحكومية تصدت للهجوم، فيما تزال المعارك مستمرة.

وأضاف بأن دوي الانفجارات العنيفة والرشاشات دوت من الجهة الشمالية للمدينة، وإن مسلحي جماعة الحوثيين يقصفون بشكل عشوائي مواقع القوات الحكومية في المدينة.