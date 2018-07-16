الحوثيون يداهمون منازل ويخطفون عدداً من المدنيين في زبيد

أفاد مراسل «المصدر أونلاين» اليوم الاثنين، بأن مسلحي جماعة الحوثيين يشنون حملة مداهمات لعدة منازل في مدينة زبيد، جنوبي محافظة الحديدة (غربي البلاد)، وخطفوا عدداً من المدنيين.

وقال مراسلنا إن الحوثيين اقتحموا عدداً من المنازل، أبرزها منازل العزي الحضرمي وعلاء ومازن بهكلي وعلاء مزهر، وسط المدينة التي ما تزال خاضعة لسيطرتهم، وخطفوا الحضرمي والأخوين بهكلي ومزهر.

وأشار إلى أن عملية المداهمات وخطف المدنيين مستمرة منذ أيام.

ويأتي ذلك، إثر تقدم القوات الحكومية باتجاه المدينة التاريخية، وسيطرتها الأخيرة على مدينة التحيتا (11 كيلو متر غرب مدينة زبيد)، الأسبوع الماضي.

من جهة، يواصل الحوثيون حفر الخنادق على طول الطريق السريع الرابط بين مدينة زبيد باتجاه مدينة الجراحي، لإعاقة تقدم القوات الحكومية.

وتعد مدينة زبيد ثاني أكبر مدن محافظة الحديدة، بعد مدينة الحديدة مركز المحافظة التي تحمل ذات الإسم.