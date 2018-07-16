الأمم المتحدة: 35 ألف أسرة تقريباً نزحت من محافظة الحديدة

قال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن اليوم الإثنين، إن 35 ألف أسرة تقريباً نزحت من محافظة الحديدة (غربي البلاد)، التي تشهد مواجهات منذ أكثر من شهر.

وأفاد التقرير الذي يرصد الحالة الإنسانية، من 4 حتى 13 من يوليو الجاري، أنه «تم التحقق من وجود 35 ألف أسرة نازحة تقريبا، من محافظة الحديدة، 20 ألف منها، تلقت مساعدات».

وأشار إلى استمرار القصف المدفعي المكثف، والغارات الجوية، في مديرتي التحيتا وزبيد، في المحافظة.

وحول الوضع في ميناء الحديدة، أوضح التقرير، أن «العمل فيه مستمر، مع ميناء الصليف (في المحافظة ذاتها)».

وأضاف أن «الشركاء الإنسانيين، واصلوا تقديم المساعدات، إلى النازحين في المناطق التي وصلوا إليها».

وذكر التقرير، أن «الوضع في مدينة الحديدة، هادئ نسبيا، في حين يتحرك الكثير من المواطنين في المدينة، مقارنة بالأسابيع السابقة، وتم إعادة فتح المخابز والمتاجر، مع تحسن إمدادات المياه، بعد إصلاح الأنابيب الرئيسية».

ولفت إلى أن «الطرق المؤدية من المدينة إلى الميناء والمطار، مازالت مقطوعة، بواسطة الحواجز الخرسانية».