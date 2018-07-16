يونيسيف: 16 مليون يمني يفتقرون لمياه الشرب الصالحة والصرف الصحي

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، بأن 16 مليون يمني يفتقرون لسبل الحصول على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي.

وقالت «يونيسيف»، في تغريدة عبر «تويتر»، إن «16 مليون شخص في اليمن أكثر من نصفهم أطفال، يفتقرون لسبل الحصول على المياه الصالحة للشرب».

كما يفتقر هذا العدد من اليمنيين إلى «خدمات الصرف الصحي بشكل منتظم، وإنها تسعى خلال هذا العام لدعم مشاريع ترميم وإعادة تأهيل وتشغيل مؤسسات المياه المحلية».

وأشارت إلى أن 5.5 مليون شخص «سيحصلون بانتظام على مياه شرب آمنة»، بفضل المشاريع التي ستنفذها، دون تفاصيل حول أماكن التنفيذ.