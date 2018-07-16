ذمار.. الحوثيون ينقلون 41 مختطفاً من سجن مديرية عتمة إلى أماكن مجهولة

نقل الحوثيون مساء أمس الأحد، 41 مختطفاً من أبناء مديرية عتمة، من سجن المديرية إلى أماكن مجهولة في مدينة ذمار (وسط اليمن)، حسبما قال ذوي المختطفين.

وأفادوا «المصدر أونلاين»، بأنهم فُوجئوا باختفاء ذويهم المختطفين من سجن مركز المديرية، الذي خُطفوا إليه قبل أربعة أيام، وحينما سألوا عنهم تبين لهم بأنه جرى نقلهم المختطفين إلى مدينة ذمار.

وقالوا إن المختطفين ليس لهم أي تهمة تستدعي اختطافهم أو سجنهم، مطالبين بسرعة إطلاق سراحهم بأسرع وقت ممكن، كون هذه الإجراءات تزيد في توتر الأوضاع وجر المديرية إلى الفوضى والصراع.

وحملوا الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير ذويهم.

وتشهد مديرية عتمة حالة من التوتر والصراع منذ بداية المعارك في الساحل الغربي، وخطف الحوثيون حتى اليوم أكثر من 150 مدنياً، عقب عمليات مداهمة، ويفرضون حصار خانق على بعض القرى لمنع دخول المواد الغذائية.