شيوخ صعدة: الحوثيون لا يمثلون المحافظة ونحن نقاوم من اجل استئصالهم

قال شيوخ من محافظة صعدة، إن ميليشيات الحوثيين لا تمثل المحافظة، التي ترفض أجندة إيران، مشددين على أن صعدة أكثر المناطق التي اكتوت بنار الميليشيات الانقلابية.

وعقد اليوم الاثنين في الرياض، مؤتمراً صحفياً مشتركاً بين مشائخ صعدة، مع المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي.

وقال الشيخ عبد الخالق فايز بشر في مداخلته "لا يزال أبناء محافظة صعدة يحملون لواء التضحية والنضال رغم مرور عقد ونصف من الصراع مع الميليشيات الإيرانية".

وأضاف بشر "إن التهجير القسري ومصادرة الحقوق والممتلكات كل ذلك لم ولن يثنينا عن نضالنا المشروع والوقوف أمام كل العالم لنقول صعدة يمثلها أبناؤها. صعدة تقاوم للبقاء على عروبتها. لا تمثلها الميليشيات الإيرانية ولا ترضى بالتدخل الفارسي ولا تمثلها أجندة إيران التي حولتها أداة من أدوات القتل والإجرام وإقلاق الأمن والجوار".وفقاً لسكاي نيوز.

وتابع:" نناشد حكومتنا الشرعية المنتخبة ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وتحالف دعم الشرعية باستمرار معركة التحرير، حتى نصرة كل المظلومين وعودة كل الحقوق وتحرير كل شبر من أراضي محافظة صعدة وأراضي الجمهورية اليمنية".

من جانبه أشار المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إلى وجود تعاون بين التحالف وشيوخ قبائل صعدة من أجل التصدي لميليشيات الحوثي. مشددا على ضرورة مشاركة القبائل في تحرير المحافظة.