كوريا الجنوبية تسمح لـ7 من طالبي اللجوء اليمنيين بالمغادرة لـ

في ظل الحظر الذي تفرضه السلطات الكورية الجنوبية على طالبي اللجوء اليمنيين في جزيرة جيجو، منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي بعدم السفر إلى مناطق أخرى، سمحت الحكومة لـ7 منهم بالمغادرة "لظروف إنسانية".



وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، نقلاً عن وزارة العدل اليوم الإثنين، بأن الحكومة قد رفعت حظر السفر إلى خارج الجزيرة الذي تفرضه على أسرة يمنية مكونة من 4 أفراد بالاضافة إلى 3 يمنيين آخرين جرحى.



وتم السماح لليمنيين الثلاثة الآخرين بالمغادرة لتلقي العلاج الطبي بسبب معاناتهم من إصابات بدنية ونفسية، تعرضوا لها أثناء الحرب في اليمن.



ورفض مكتب الهجرة في الجزيرة تقديم مزيد من التفاصيل، بما في ذلك وجهة اليمنيين السبعة.