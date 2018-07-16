مقاتلات التحالف العربي يشن غارات مكثفة على مواقع للحوثيين في الحديدة

شنت مقاتلات التحالف العربي، يوم الاثنين، غارات استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي في الحديدة.

وقال سكان لـ"المصدر أونلاين"، إن مقاتلات التحالف العربي شنت اربع غارات على مواقع الحوثيين في جزيرة كمران في مديرية الصليف بالحديدة.

كما شنت غارة استهدفت طقماً للحوثيين في مديرية زبيد جنوب شرق المدينة.

وتقول أنباء ان قتلى وجرحى مدنيين سقطوا في الغارة، إضافة إلى سقوط ضحايا في غارة اخرى في مديرية الجراحي، لكن لم يتسنى التأكد من صحة تلك المعلومات.

كما شهدت المناطق الواقعة جنوب غربي الدريهمي جنوب الحديدة، اشتباكات وتبادلا للقصف بين ألوية العمالقة والحوثيين.