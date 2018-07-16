منظومة التحالف تعترض باليستي للحوثيين فوق مدينة المخا

اعترضت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، مساء اليوم الاثنين، صاروخاً باليستياً أطلقه مسلحو جماعة الحوثيين غربي مدينة تعز (جنوب غربي البلاد).

وقال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين»، إن صواريخ منظومة الدفاع الجوي دمرت الصاروخ الباليستي فوق المدينة، قبل أن يصل إلى الأرض، مرجحاً بأن يكون الصاروخ قد أُطلق من مدينة الجراحي.

وأوضح بأن شظايا الصاروخ سقطت في منطقة نائية في محيط مدينة المخا، دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.

ويأتي هذا بعد أيام من سقوط صاروخين باليستيين قصيري المدى، سقط الأول في ساحل مدينة الخوخة جنوبي محافظة الحديدة (غربي البلاد) والآخر في ساحل مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.