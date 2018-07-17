إصابة قيادي في إصلاح عدن إثر تعرضه لمحاولة اغتيال

نجا قيادي في حزب الإصلاح اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال نفذها مسلحون ملثمون، بمديرية التواهي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد)، حسبما قال مصدر.

وقال مصدر مقرب من القيادي صادق أحمد محمد (56 عاماً وأب لـ6 أبناء)، لـ«المصدر أونلاين»، إن المسلحين الذين كانوا على سيارتين من نوع «كورولا» وحافلة نقل متوسط «هايس»، أطلقوا النار على سيارته من جهة السائق.

وأشار إلى أن الحادث جرى أثناء توجه القيادي الإصلاحي مع عدد من زملائه، إلى مقر عملهم في وزارة الاتصالات.

وأضاف إن السائق وهو زميل صادق أُصيب بشكل بالغ، فيما أُصيب القيادي بحزب الإصلاح بثلاث طلقات، واحدة في بطنه وأخرى في صدره والثالثة استقرت في كتفه، ليُنقل إلى المستشفى على الفور، لكن حالته مستقرة.

وأشار إلى أن المسلحين الملثمين لاذوا بالفرار عقب الحادث.

ويأتي ذلك بعد أقل من ساعة من محاولة اغتيال قيادي سلفي في مديرية المعلا في عدن، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته، حسبما أفاد شهد عيان ومصدر أمني.