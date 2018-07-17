الحوثيون يفجرون منزلاً في إب عقب محاولتهم اختطاف شخصية اجتماعية

فجرت ميليشيا الحوثيين منزل شخصية اجتماعية في محافظة إب، وسط اليمن، يوم الثلاثاء، إثر اشتباكات اندلعت مع مواطنين.

وقالت مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين"، إن ميليشيا الحوثيين، حاولت اختطاف أحد الوجهاء في مديرية السبرة شرق محافظة إب، يدعى "صادق القاضي"، وقتلت أحد أقاربه اثناء استفساره عن سبب قدومهم لاختطاف قريبه.

وأوضح المصدر أن اقارب القتيل القاضي، في منطقة "أملح"، بعزلة الأخلود بمديرة السبرة، اشتبكوا مع الشخصية الاجتماعية "القاضي، وأولاده"، وتوسعت الاشتباكات في القرية.

وبحسب المصدر فقد قتل احد مرافقي القاضي، وسته من الحوثيين بينهم قيادي، وأصيب أربعة آخرين من مسلحي الحوثيين.

وذكر المصدر لـ"المصدر أونلاين"، أن ميليشيا الحوثي، اقدمت عقب ذلك على تفجير منزل "القاضي"، فيما تمكن من الفرار إلى منطقة مريس بمحافظة الضالع.

وتقدم ميليشيا الحوثيين على تفجير منازل معارضيها، خصوصاً من يرفضون تسليم انفسهم او يشتبكون مع مسلحيهم، كما يقومون باختطاف اقارب المعارضين وابتزازهم.