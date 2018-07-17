القوات الحكومية تسيطر على مواقع جديدة في مديرية خدير جنوب تعز

تقدمت القوات الحكومية اليوم الثلاثاء جنوب مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، وسيطرت على مواقع جديدة في مديرية خدير القريبة من الطريق العام الرابط بين محافظتي تعز ولحج (جنوب).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية شنت هجوماً نوعياً على مواقع مسلحي جماعة الحوثيين، وسيطرت على منطقة الكمب في مديرية خدير بتغطية مدفعية من مديرية الصلو.

وانتشرت القوات الحكومية في سائلة الضبة والمناطق القريبة من الطريق الرئيسي الرابط بين تعز ولحج.

وأسفرت المعارك عن مقتل 6 مسلحين حوثيين وإصابة 8، في المقابل، أُصيب 4 جنود من القوات الحكومية بعضهم بجروح خطيرة.

ويأتي هذا التقدم النوعي للقوات الحكومية بعد أيام من سيطرتهم على القرى الواقعة أسفل نقيل الصلو وتفكيك شبكات الألغام الحوثية في سائلة موقعة غرب خدير.