اغتيال مسؤول أحد الأحياء الشعبية في مدينة عدن برصاص مسلحين مجهولين

اغتال مسلحين مجهولين، مساء الثلاثاء، على اغتيال، مسؤول حي شعبي في مدينة عدن، جنوب اليمن، في حادثة هي الثالثة خلال اقل من 12 ساعة.

وقال مصدر محلي لـ"المصدر اونلاين"، إن مسلحين مجهولين، فتحوا النار على شخص يدعى "عبدالرزاق الحاج"، عاقل سوق القات المركزي بالشيخ عثمان.

وأوضح المصدر أن المسلحين فتحوا النار على "الحاج"، في حديقة جامع النور بالشيخ عثمان، ولاذوا بالفرار.

نجا قيادي في حزب الإصلاح اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال نفذها مسلحون ملثمون، بمديرية التواهي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد)، حسبما قال مصدر.

وكان مسلحين اغتالوا صباح يوم الثلاثاء، قيادي سلفي في مديرية المعلا في عدن، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته، حسبما أفاد شهد عيان ومصدر أمني، في وقت سابق لـ"المصدر أونلاين"، اضافة إلى حادثة مماثلة باطلاق النار على قيادي في حزب الاصلاح بعدن، اصيب خلالها بإصابات خطيرة نقل على اثرها إلى احد مستشفيات المدينة.