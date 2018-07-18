مسلحون في الضالع يوقفون جنوداً كانوا في طريقهم إلى عدن للإلتحاق بقوات طارق صالح

أوقف مسلحون يتبعون ما يعرف بالحراك الجنوبي في الضالع عسكريين كانوا في طريقهم للإلتحاق بقوات طارق صالح في عدن يوم الثلاثاء.

وأخضع المسلحون الجنود المحتجزين للإستجواب وقالوا إن قيادتهم نسقت مع قيادات في الحراك الجنوبي في عدن وكذلك مع قائد قوات الحزام الأمني في الضالع، وحسب القيادي في الحراك الجنوبي في محافظة الضالع عبدالرقيب الجعدي إنه "تم القبض على 44 جندياً كانوا في طريقهم إلى العاصمة المؤقتة عدن للإلتحاق بمعسكر يتبع قوات طارق صالح يستقلون شاحنة نوع مرسيدس".

يذكر أنه سبق لمسلحين تابعين للحراك الجنوبي في الضالع أن أوقفوا أكثر من مرة في أوقات سابقة مقاتلين تابعين لطارق صالح أثناء مرورهم بمحافظة الضالع متجهين إلى عدن إلا أنه يتم إخلاء سبيلهم في وقت لاحق والسماح لهم بالمرور.

ويستقطب طارق صالح مقاتلين ممن كانوا ضمن قوام الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وآخرين من المسلحين القبليين الموالين لعائلة الرئيس السابق صالح لضمهم إلى معسكرات أقيمت له في عدن بإشراف القوات الإماراتية وإلحاقهم بجبهة الساحل الغربي حيث تشارك قواته في المواجهة المسلحة ضد مليشيات الحوثيين.