الخارجية الإيرانية: ندعم أي مقترح يمكنه إنهاء الحرب باليمن عبر الحوار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، فجر اليوم الأربعاء، إن بلاده تدعم أي مقترح يمكنه إنهاء الحرب في اليمن، عن طريق الحوار والحل السياسي.

جاء ذلك في تعليقه على مبادرة أطلقتها شخصيات عربية بارزة لوقف الحرب في الیمن وعقد هدنة أولية لثلاثة أشهر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

وقالت الوكالة إن «19 شخصية عربية (لم تسمها)، قدمت مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في الیمن، دعت فيها الأطراف السياسية المختلفة إلي وقف الحرب فيما بينها وعقد هدنة أولية لثلاثة أشهر، يتبعها حوار شامل برعاية دولية لوضع حد للحرب».

وأوضح قاسمي إن بلاده تدعم على الدوام أي مشروع ومقترح يمكنه المساعدة بإنهاء هذه الحرب في اليمن عبر الحوار وسبيل الحل السياسي.

ودعا «المجتمع الدولي، خاصة جميع الحكومات الإسلامية لتكثيف جهودها في مسار وقف هذه الحرب المدمرة».