المتحدث باسم «الانتقالي الجنوبي» يقول إن الجنوبيين يرفضون تواجد قوات شمالية

قال المتحدث باسم «المجلس الانتقالي الجنوبي» المدعوم من الإمارات، إن أبناء الجنوب يرفضون أي تواجد عسكري لقوات شمالية في المحافظات الجنوبية، في إشارة إلى القوات التي يقودها طارق صالح.

وكتب سالم ثابت العولقي في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر»، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، «يرفض أبناء الجنوب أي تواجد عسكري شمالي» في المحافظات الجنوبية.

وأكد أن «أبناء الجنوب مستعدون للدفاع عن حقهم وإرادتهم في التحرير والاستقلال».

وتأتي تصريحات العولقي بعد أيام فقد من التهديدات التي أطلقها قائد لواء الدعم والإسناد في قوات الحزام الأمني والتي قال فيها إن على القوات الشمالية مغادرة الجنوب، ليفتح بذلك صفحة من الملاسنات بين أنصار المعتقلين.