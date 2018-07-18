«أطباء بلا حدود» تدعو لحماية المدنيين في اليمن من النزاع

دعت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الأربعاء، إلى حماية السكان المدنيين في اليمن من النزاع، وعدم إعاقة الرعاية الصحية في البلاد.

وأوضحت في تدوينتين نشرتهما عبر الحساب الرسمي لمكتبها باليمن على «تويتر»، أنه تم رصد مقتل ثلاثة أشخاص بعد سقوط قذيفة هاون على مبنى في سوق مزدحم بمدينة تعز (جنوب غربي البلاد).

وأضافت أنه «تم علاج تسعة جرحى من قبل أطباء في مستشفى الثورة بتعز، المدعوم من منظمة أطباء بلا حدود». وشددت على ضرورة حماية السكان المدنيين من النزاع وتوفير الوصول دون عوائق إلى الرعاية الصحية.