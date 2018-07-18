سلطات الأمن في عدن تفرج عن القيادي بحزب الإصلاح «نضال باحويرث»

أفرجت السلطات الأمنية في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد) اليوم الأربعاء، عن القيادي في حزب الإصلاح، نضال باحويرث، بعد 4 أشهر من اعتقاله واخفائه قسرياً.

وقال مصدر أمني لـ«المصدر أونلاين»، إن سلطات الأمن التي يقودها مدير الأمن شلال شائع، أفرجت عن باحويرث من مقر إدارة البحث الجنائي، بعد أن ظل مصيره مجهولاً طيلة فترة اعتقاله.

ولم توجه للقيادي في الإصلاح أي تهمة منذ اعتقاله.

وفي الـ28 من مارس الماضي، خطف مسلحون مجهولون - اتضح لاحقاً إنهم من قوات الأمن - عضو شورى حزب الإصلاح باحويرث، في حي كريتر، عقب خروجه من منزله في الحي، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

ولا يُعرف على وجه الدقة حتى اللحظة، أين كان باحويرث مخفياً بشكل قسري، ولا الجهة التي تقف خلف عملية اخفائه، فيم لم يصدر عنه أي تعليق.

وما يزال القيادي الآخر زكريا قاسم مخفياً بشكل قسري حتى اللحظة.

وتتهم منظمات دولية بينها منظمة العفو الدولية، الإمارات وقوات الحزام الأمني الموالية لها التي تسيطر على عدن، باعتقال العشرات من المدنيين والسياسيين واخفائهم قسرياً، وقالت إن العشرات منهم قضوا تحت التعذيب.