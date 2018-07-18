القوات الحكومية تصد هجوماً للحوثيين على التحيتا بالحديدة بعد معارك عنيفة

تمكنت القوات الحكومية المشتركة، من صد هجوماً للحوثيين، على مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، يوم الاربعاء، بعد معارك عنيفة.

وقالت مصادر لـ"المصدر أونلاين"، إن القوات الحكومية المشتركة، صدت هجوماً واسعاً لميليشيا الحوثيين صباح الاربعاء، عقب تسلل الحوثيين عبر مزارع "الليمون"، بمنطقة "المسلب"، الواقعة بين زبيد والتحيتا.

وأوضحت المصادر أن معارك عنيفة دارت لأكثر من ساعتين، شاركت فيها ثلاث طائرات أباتشي، تمكنت خلالها القوات الحكومية من صد الهجوم، وتكبيد الميليشيا خسائر كبيرة، اضافة إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر القوات الحكومية.