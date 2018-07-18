التحالف يعلن اعتراض صاروخ باليستي في سماء نجران

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، الأربعاء، صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي السعودية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي انه "في تمام الساعة 10:15 رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل المليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من مدينة صعدة باتجاه أراضي المملكة".

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.