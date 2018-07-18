مقتل العميد محمد محمد صالح الأحمر في انفجار قذيفة بمأرب

قتل الملحق العسكري اليمني في البحرين، العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر، يوم الاربعاء، في انفجار قذيفة، بمحافظة مأرب.

وقال مصدر لـ"المصدر أونلاين"، إن قذيفة انفجرت بالعميد الأحمر، اثناء ما كان يقوم بمهمة تدريبية، ظهر يوم الاربعاء.

وأوضح المصدر أن العميد الأحمر، متخصص في عمليات التدريب والتصنيع الحربي ، وانفجرت به قذيفة اثناء مهمة تدريبية في مأرب.

وكانت رئاسة هيئة الاركان العامة في بيان لها، نعت الملحق العسكري لليمن لدى مملكة البحرين، والتي قالت انه كان "يؤدي واجبه الوطني الموكل إليه في محافظة مأرب".

وأشار البيان إلى المناصب العسكرية التي تولاها في السلك العسكرية ومنها قيادته للواء حفظ السلام .