حريق في شركة أرامكو النفطية بالسعودية والحوثيون يقولون إنهم استهدفوها بطائرة مسيرة

اندلع حريق في شركة أرامكو النفطية، في السعودية، يوم الثلاثاء، في وقت قالت جماعة الحوثيين المسلحة، انها استهدفت الشركة بطائرة مسيرة.

وذكرت شركة أرامكو النفطية، في بيان لها "أن فرق الإطفاء في أرامكو والدفاع المدني، تمكنا من السيطرة على حريقٍ محدود وقع مساء اليوم في أحد الخزانات في مصفاة الرياض".

وأضاف البيان "بفضل الله، لم تقع أية إصابات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة بهذا الحريق، وجاري التحقيق لمعرفة مسببات الحادث".

وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، قالت في خبر عاجل، إن "سلاح الجو المسير يستهدف مصفاة شركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض".

ولم توضح القناة مزيداً من التفاصيل.