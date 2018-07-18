السفير السعودي يعلن عن دعم للمركزي اليمني من الوديعة السعودية

بدأت الحكومة السعودية اليوم الأربعاء، دعم البنك المركزي اليمني في تغطية الاعتمادات المالية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية، مما قد يرجح لتراجع سعر الدولار في السوق المصرفي.

جاء ذلك في تصريحات السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في تغريدات على صفحته الرسمية بموقع «تويتر»، وقال إن حكومة بلاده بدأت في دعم البنك في تغطية دعمه لاستيراد التجار اليمنيين القمح والأرز والسكر والحليب وزيوت الطعام، من الوديعة السعودية.

وأضاف إن الدعم سيعمل على «زيادة حجم الواردات من هذه المواد وزيادة حجم عرضها في السوق لخفض أسعارها على الشقيق اليمني في أي مكان من اليمن دون تمييز؛ لتخطي الأزمة الإنسانية التي صنعها الحوثي».

وقال إن «تغطية المملكة للاعتمادات المالية لاستيراد المواد الغذائية الاساسية من الوديعة السعودية لدى البنك المركزي اليمني، تأتي ضمن استراتيجية المملكة والتحالف لزيادة حجم الواردات لليمن وزيادة المنافذ وتطوير الموانئ وإصلاح الطرق ضمن خطة العمليات الانسانية الشاملة في اليمن».

ومع إعادة البنك لتغطية الاعتماد للسلع الأساسية، سيقلل من حجم الطلب على الدولار في السوق المحلي، مما قد يدفع في تراجع سعر الصرف بشكل كبير.