أربعة قتلى من أسرة واحدة في اشتباكات بين مسلحين قبليين وسط اليمن

قتل أربعة أشخاص، وأصيب آخرين، الاربعاء، اثر اشتباكات اندلعت بين مسلحين قبليين، في مديرية النادرة، بمحافظة إب، وسط اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين"، إن أربعة مواطنين قتلوا، وأصيب آخرين بعضهم اصابتهم خطيرة، اثر اشتباكات اندلعت في قرية "الصيرة بوادي اللحاء"، في مديرية النادرة شرق محافظة إب.

وأوضح ان مواطن يدعى "عبده علي الصايدي"، قتل مع ثلاثة من أبنائه، وأصيب الرابع بجروح خطيرة، اثر اشتباكات وقعت مع عدد من المسلحين ينتمون لأسرة بيت "فاضل"، نتيجة خلاف على قطعة أرض.

والقتلى هم " عبده علي الصايدي، وأولاده الثلاثة "غمدان، وأكرم، ووضاح عبده علي الصايدي"، فيما الجريح ابنه الرابع نجم الدين عبده علي الصايدي".

وأشار المصدر إلى أن عدد من الجرحى، سقطوا من أسرة بيت "فاضل"، حيث تم نقل الجرحى، إلى مدينة قعطبة بمحافظة الضالع، لتلقي العلاج في الوقت الذي لا تزال الأجواء متوترة في المنطقة.