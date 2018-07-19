عدن.. مجهولون يغتالون مسؤول أمني ونجاة إمام مسجد من محاولة اغتيال

اغتال مسلحون مجهولون اليوم الخميس، مدير البحث الجنائي في سجن المنصورة بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن مسلحين على متن دراجة نارية أطلقوا النار على سيارة العقيد سيف الضالعي، أمام محطة اكسبرس للوقود، مما أدى إلى مقتله على الفور.

وأشار إلى ان المسلحين المجهولين لاذا بالفرار.

في السياق، نجا إمام وخطيب مسجد العادل بمدينة إنماء من محاولة اغتيال. وقال شهود عيان إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة الشيخ علي باوزير، دون أن يسفر الحادث عن سقوط ضحايا.