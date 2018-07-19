الدفاعات السعودية تعترض باليستي أطلقه الحوثيون على جيزان

قالت قناة «الإخبارية» السعودية اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقه المسلحون الحوثيون على مدينة جيزان، جنوبي المملكة.

وذكرت القناة في تغريدة على صفحتها بموقع «تويتر»، إن «قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي على جازان».

في السياق، أعلن الحوثيون إطلاق الصاروخ.

وقالت قناة «المسيرة» الناطقة باسم الجماعة، إن «القوة الصاروخية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على مطار جيزان»، دون مزيد من التفاصيل.

وكان الحوثيون توعدوا أمس الأربعاء، بمزيد من الهجمات الصاروخية على السعودية، بعد إعلانهم استهداف شركة أرامكو العملاقة بطائرات مسيّرة.