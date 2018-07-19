تحذير من تفشي وباء الكوليرا بعد اكتشاف حالات مصابة

حذر مدير مركز 22 مايو لعلاج الكوليرا في العاصمة صنعاء، من تكرار تفشي وباء الكوليرا الذي أدى العام الماضي إلى مقتل أكثر من ألفي شخص.

ونقلت قناة «الحرة» عن إبراهيم الأخفش قوله ان هناك 30 حالة في المركز أثبتت التشخيصات إصابة بعضها بالوباء.

وناشد الأخفش السلطات الصحية والمنظمات الدولية سرعة تقديم الأدوية والمستلزمات العلاجية والتشخيصية للمركز.

وأكد أن ارتفاع معدل الإصابات بالكوليرا ينذر بموجة تفشي جديدة للوباء في اليمن هي الثالثة من نوعها، بعد انحسار الموجة الثانية التي بدأت أواخر أبريل من العام الماضي، وتسببت في مقتل حوالي 2400 شخص، معظمهم من الأطفال.